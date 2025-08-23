Sensationelles Tor: Ex-Bayern-Juwel packt Hammer aus

Nestory Irankunda hat seinen ersten Treffer für den FC Watford geschossen - der ehemalige Spieler des FC Bayern jagte einen traumhaften Freistoß in den Winkel. Es war sein erstes Tor in der englischen zweiten Liga.
Ex-Bayern-Juwel mit Sensations-Tor
Nach einem Foul des Swansea-Spielers Joshua Key kam es zu einem Freistoß. Aus gut 20 Metern beförderte Irankunda den Ball mit dem rechten Fuß über die Mauer hinweg in die obere linke Ecke – es war der zwischenzeitliche Führungstreffer beim 1:1 gegen Swansea City.
Jubelnd lief er zur Eckfahne und riss diese begeistert aus dem Boden, um sie dann vor den jubelnden Fans zu schwenken.
Unterhaltsam war auch ein Interview Irankundas nach der Partie. Er verwies darauf, dass er durchaus für sehenswerte Treffer bekannt ist: „Ich habe mit Moussa Sissoko gesprochen, weil er der Kapitän ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir Freistöße voll und ganz zumute. Er hat mich ein paar Mal gefragt: ‚Bist du sicher, dass Freistöße schießen kannst?‘ Ich habe gesagt: ‚Ja, schau dir meine Highlight-Videos an.‘"
Lange blieb es beim 1:0 für Watford, bis der Slowene Zan Vipotnik in der 85. Minute den Ausgleich schaffte.
Nach nur einem Jahr: Abgang vom FC Bayern
Erst im Juli hatte der Australier den FC Bayern nach nur knapp einem Jahr verlassen. Für die Bayern-Amateure kam er in 15 Regionalliga-Spielen zum Einsatz und schoss vier Tore.
Der FC Watford zahlte für Irankunda eine Ablöse von drei Millionen Euro.