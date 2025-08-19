"Wäre verrückt, wenn nicht": Legende fordert United-Transfer

Annabella Aulinger 19.08.2025 • 09:35 Uhr Wayne Rooney hat eine deutliche Transfer-Empfehlung für seinen Ex-Klub Manchester United.

Rooney forderte nun die Red Devils auf, die Ausbootung des Italieners auszunutzen. „Er ist einer der besten Keeper der Welt. Es wäre verrückt, wenn ManUnited nicht zuschlägt“, sagte der 39-Jährige in der Wayne Rooney Show. „Ich sehe da kein Risiko“.

Die etatmäßige Nummer eins im Tor bei United ist derzeit André Onana. Beim Auftaktspiel gegen Arsenal stand er jedoch nicht im Kasten, zuvor hatte er bereits einige Testspiele verletzungsbedingt verpasst.

Trainer Ruben Amorim gab jedoch an, dass Onanas Fehlen nicht verletzungsbedingt sei. Altay Bayindir erhielt stattdessen wegen starker Leistungen in der Vorbereitung den Vorzug.

Sticht City ManUnited aus?

„André Onana ist ein fantastischer Keeper, aber letztes Jahr hat er uns nicht mit Vertrauen erfüllt“, beurteilte Rooney die Lage von Onana.