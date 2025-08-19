"Wäre verrückt, wenn nicht": Legende fordert United-Transfer

Manchester Uniteds Klub-Legende Wayne Rooney hat seinen Ex-Klub dazu aufgerufen, sich um einen Transfer von Gianluigi Donnarumma zu bemühen. Der Torhüter hatte erst kürzlich seinen Abschied von Paris Saint-Germain verkündet. Beim UEFA-Supercup gegen Tottenham stand bereits sein Nachfolger Lucas Chevalier zwischen den Pfosten.
Legende fordert United-Transfer
Rooney forderte nun die Red Devils auf, die Ausbootung des Italieners auszunutzen. „Er ist einer der besten Keeper der Welt. Es wäre verrückt, wenn ManUnited nicht zuschlägt“, sagte der 39-Jährige in der Wayne Rooney Show. „Ich sehe da kein Risiko“.
Die etatmäßige Nummer eins im Tor bei United ist derzeit André Onana. Beim Auftaktspiel gegen Arsenal stand er jedoch nicht im Kasten, zuvor hatte er bereits einige Testspiele verletzungsbedingt verpasst.
Trainer Ruben Amorim gab jedoch an, dass Onanas Fehlen nicht verletzungsbedingt sei. Altay Bayindir erhielt stattdessen wegen starker Leistungen in der Vorbereitung den Vorzug.
Sticht City ManUnited aus?
„André Onana ist ein fantastischer Keeper, aber letztes Jahr hat er uns nicht mit Vertrauen erfüllt“, beurteilte Rooney die Lage von Onana.
Das Problem bei der Sache: Donnarumma wurde zuletzt ausgerechnet mit Stadt-Konkurrent Manchester City in Verbindung gebracht. Wie die französische L‘Équipe berichtete, soll sich der 26-Jährige mit Manchester City auf einen Wechsel verständigt haben.
Dort fehlte der langjährige Stammkeeper Ederson beim Auftaktspiel der Premier League überraschend im Kader. Beim Brasilianer wird über einen Abgang zu Galatasaray spekuliert. Donnarumma visiert hingegen klar einen Wechsel in die Premier League an. „Wir arbeiten darauf hin“, sagte sein Berater Enzo Raiola zuletzt.