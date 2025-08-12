PSG: Donnarumma sendet emotionale Botschaft

Niklas Trettin 12.08.2025 • 22:09 Uhr Der Abgang von Torhüter Gianluigi Donnarumma bei Paris Saint-Germain scheint beschlossene Sache zu sein. Auf seinem Social-Media-Kanal äußert sich der Italiener nun erstmals zu den Gerüchten.

Die Nichtnominierung des bei Paris Saint-Germain aussortierten Gianluigi Donnarumma war das erste klare Anzeichen dafür, dass es für den Torhüter in der französischen Hauptstadt nicht weitergehen würde. Ein am Dienstag veröffentlichter Abschiedsbrief des Italieners bringt nun Klarheit über seinen Abgang.

„An die besonderen Fans von Paris Saint-Germain: Von dem ersten Tag an, an dem ich angekommen bin, habe ich alles gegeben – auf und neben dem Platz –, um mir meinen Platz zu verdienen und das Tor von Paris Saint-Germain zu verteidigen”, leitete Donnarumma ein emotionales Statement auf Instagram ein.

Doch jemand anderes habe entschieden, „dass ich nicht länger Teil der Mannschaft sein und zum Erfolg des Teams beitragen kann. Ich bin enttäuscht und niedergeschlagen.“

Donnarumma: „Ihr werdet für immer meine Brüder sein“

Er hoffe, dass er „die Gelegenheit bekomme, den Fans im Parc des Princes noch einmal in die Augen zu sehen und mich zu verabschieden, so wie es sein sollte. Falls das nicht passiert, möchte ich euch wissen lassen, dass eure Unterstützung und Zuneigung mir unendlich viel bedeuten und ich das niemals vergessen werde“, fügte Donnarumma hinzu.

„An meine Mitspieler – meine zweite Familie – danke für jeden Kampf, jedes Lachen, jeden Moment, den wir geteilt haben. Ihr werdet für immer meine Brüder sein“, schrieb der 26-Jährige weiter: „Für diesen Verein zu spielen und in dieser Stadt zu leben, war eine große Ehre. Danke, Paris.“