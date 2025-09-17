Erfolgreiche Revanche für Messi und Miami

SID 17.09.2025 • 06:43 Uhr Lionel Messi erzielt sein 20. Saisontor für Miami und führt sein Team zum Sieg.

Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami eine erfolgreiche Revanche für das verlorene Leagues-Cup-Finale genommen. Rund zwei Wochen nach dem verpassten Titel gewann Miami das MLS-Aufeinandertreffen mit den Seattle Sounders 3:1 (2:0).

Der 38-jährige Messi bereitete den Führungstreffer durch Jordi Alba (12.) vor und erzielte das zwischenzeitliche 2:0 (41.) selbst. Ian Fray (52.) erhöhte nach der Pause, Obed Vargas (69.) gelang der Anschluss für Seattle.

Miami unterlag Seattle im Finale des Leagues Cups

Die Sounders hatten das Finale des Leagues Cups zuletzt mit 3:0 für sich entschieden. Im Anschluss war es zu Tumulten gekommen, bei denen Inter-Angreifer Luis Suárez ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckte. Suárez, der sich im Nachgang entschuldigte, fehlte beim Wiedersehen mit Seattle gesperrt.