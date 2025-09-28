FIFA: Interkontinental-Pokal in Katar

SID 28.09.2025 • 12:51 Uhr Die drei abschließenden Spiele der ehemaligen Klub-WM werden im Dezember im WM-Gastgeberland von 2022 ausgetragen.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat Katar als Gastgeber des sogenannten Interkontinental-Pokals im Dezember bestätigt. Der WM-Ausrichter von 2022 trägt nur die abschließenden drei Spiele der ehemaligen Klub-WM aus. An dem Wettbewerb nehmen seit dem vergangenen Jahr nur noch die Meister der sechs Konföderationen teil.

Für das Finale am 17. Dezember gesetzt ist Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Zuvor werden noch zwei Spiele ausgetragen: Am 10. Dezember trifft Cruz Azul aus Mexiko auf den Südamerika-Meister, der Sieger dieser Partie kämpft am 13. Dezember gegen Afrika-Champion Pyramids FC aus Kairo um den Einzug ins Finale.