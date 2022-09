Bet365 App: Test, Bewertung und Download

In der Vergangenheit klagten einige Nutzer über eine ruckelige Performance, was wir im Test der bet365 App allerdings nicht bestätigen konnten - alles läuft geschmeidig und so wie es soll. Einziger echter Wermutstropfen ist, dass die App aktuell für Android Nutzer nicht direkt im Google Play Store heruntergeladen werden kann. Mit einem kleinen Umweg über die apk-Datei können aber auch Nutzer von Android die Bet365 App uneingeschränkt nutzen.