Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

MLS: Torjäger Bouanga stellt Bestmarke auf

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

MLS-Torjäger stellt Bestmarke auf

Denis Bouanga kommt als erster Spieler in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten auf mindestens 20 Treffer.
Denis Bouanga nach seinem dritten Treffer
Denis Bouanga nach seinem dritten Treffer
© AFP/GETTY IMAGES/SID/KEVORK DJANSEZIAN
SID
Denis Bouanga kommt als erster Spieler in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten auf mindestens 20 Treffer.

Denis Bouanga hat in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS eine Bestmarke aufgestellt. Dem Angreifer des Los Angeles FC gelang beim 4:1 seiner Mannschaft gegen Real Salt Lake zum vierten Mal in dieser Saison ein Dreierpack, er ist damit der erste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten auf mindestens 20 Tore kommt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 30 Jahre alte Bouanga, geboren im französischen Le Mans und Nationalspieler von Gabun, traf kurz vor und zweimal nach der Pause. Gemeinsam mit Lionel Messi führt er nun mit 22 Treffern die Torschützenliste an. Bounga hat allerdings sechs Spiele mehr absolviert (28) als der zwischenzeitlich verletzte argentinische Weltmeister.

In den beiden vergangenen Spielzeiten war Bouanga jeweils auf genau 20 Treffer in der „regular season“ gekommen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite