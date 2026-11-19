Carles Puyol hat einen neuen Job. Die Barca-Legende steigt beim Vorzeigeklub des Zwergstaats Andorra als Direktor für internationale Beziehungen ein.

Carles Puyol hat eine neue Aufgabe im Fußball gefunden. Der frühere Welt- und Europameister wird bei Inter Club d’Escaldes neuer Direktor für internationale Beziehungen und internationalen Fußball.

Das gab der andorranische Verein am Donnerstag bekannt. Puyol tritt sein Amt mit sofortiger Wirkung an und soll die Entwicklung des Klubs außerhalb der Grenzen Andorras vorantreiben.

Carles Puyol arbeitet künftig für Inter Club d’Escaldes Carles Puyol arbeitet künftig für Inter Club d’Escaldes © IMAGO/Passion2Press

Puyol spricht über seine neue Herausforderung

Inter Club d’Escaldes hatte zuletzt Vereinsgeschichte geschrieben und als erster andorranischer Klub die Ligaphase der UEFA Conference League erreicht. Vor diesem Hintergrund setzt der Verein nun auf die Erfahrung und das internationale Netzwerk des langjährigen Kapitäns des FC Barcelona.

Der 85.000-Einwohnerstaat Andorra grenzt an Katalonien und ist kulturell stark von der Region geprägt, aus der auch Puyol stammt – katalanisch ist auch in Andorra erste Amtssprache.

Puyol machte bei seinem Amtsantritt die Ziele deutlich: „Ich möchte dem Klub zu allem gratulieren, was er bisher erreicht hat. Gewinnen ist immer schwierig, aber auf höchstem Niveau zu bleiben, ist noch schwieriger. Die Herausforderung besteht darin, mit derselben Ambition und Motivation weiterzuarbeiten, um weiter zu wachsen und neue Ziele zu erreichen.“

Der 48-Jährige hatte mit Spanien die Weltmeisterschaft 2010 sowie die Europameisterschaft 2008 gewonnen und seine gesamte Profikarriere beim FC Barcelona verbracht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.