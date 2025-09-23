ÖFB: Rangnick weiter im Krankenhaus

SID 23.09.2025 • 14:50 Uhr Ralf Rangnick verpasst einen Termin mit der Nationalmannschaft. Der 67-Jährige muss länger im Krankenhaus bleiben.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick muss wegen seines lädierten rechten Sprunggelenks noch einige weitere Tage im Krankenhaus verbringen.

Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag mitteilte, wird der 67-Jährige den Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele nicht persönlich präsentieren. Bei der Bekanntgabe am 29. September in Wien übernimmt sein Assistent Lars Kornetka. Für die Partien gegen San Marino und Rumänien soll Rangnick aber wieder an der Seitenlinie stehen.

Rangnick am Sprunggelenk operiert

Rangnick hatte sich im Juni einer Sprunggelenksoperation unterzogen. Durch anhaltende Beschwerden war jedoch ein neuerlicher Eingriff nötig. Der Grund war ein hartnäckiger Keim. Gezeigt hatten sich Rangnicks Probleme zuletzt auch beim Qualifikationsspiel in Bosnien (2:1). Der ehemalige Bundesliga-Trainer legte sämtliche Strecken im Innenraum des Stadions in Zenica mit dem E-Bike zurück.