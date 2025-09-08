Newsticker
Suárez in der MLS für drei Spiele gesperrt

Auch MLS greift bei Suárez durch

Der 38-Jährige hatte im League Cup einen Funktionär angespuckt. Nun ist er auch in der Liga gesperrt.
Suárez muss lange zusehen
Suárez muss lange zusehen
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Alika Jenner
SID
Der 38-Jährige hatte im League Cup einen Funktionär angespuckt. Nun ist er auch in der Liga gesperrt.

Wegen seines Ausrasters nach dem verlorenen Leagues-Cup-Finale gegen die Seattle Sounders (0:3) ist Luis Suárez von der Major League Soccer (MLS) für drei Spiele gesperrt worden.

Dies teilte die MLS mit. Der Teamkollege von Lionel Messi bei Inter Miami hatte einen gegnerischen Funktionär angespuckt, dafür war er bereits mit einer Sperre von sechs Spielen des League Cups belegt worden.

Suárez fehlt bis 20. September

Suárez fehlt damit in den MLS-Partien beim FC Charlotte (13. September), gegen die Sounders (16. September) und gegen D.C. United (20. September).

Aufseiten Seattles wurde Seattles Staffmitglied Steven Lenhart die Akkreditierung für die laufende Saison entzogen. Er darf sich im Stadion nur auf der Tribüne aufhalten.

