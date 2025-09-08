Suárez in der MLS für drei Spiele gesperrt

SID 08.09.2025 • 22:24 Uhr Der 38-Jährige hatte im League Cup einen Funktionär angespuckt. Nun ist er auch in der Liga gesperrt.

Wegen seines Ausrasters nach dem verlorenen Leagues-Cup-Finale gegen die Seattle Sounders (0:3) ist Luis Suárez von der Major League Soccer (MLS) für drei Spiele gesperrt worden.

Dies teilte die MLS mit. Der Teamkollege von Lionel Messi bei Inter Miami hatte einen gegnerischen Funktionär angespuckt, dafür war er bereits mit einer Sperre von sechs Spielen des League Cups belegt worden.

Suárez fehlt bis 20. September

Suárez fehlt damit in den MLS-Partien beim FC Charlotte (13. September), gegen die Sounders (16. September) und gegen D.C. United (20. September).