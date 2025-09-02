Thomas Müller wieder beim FC Bayern gesichtet

Am 13. August war Ex-Bayern-Star Thomas Müller in sein neues Abenteuer gestartet und nach Vancouver geflogen – nun ist der 35-Jährige schon wieder in München aufgetaucht.
Müller wieder bei Bayern gesichtet
Müller, der inzwischen in der MLS für die Vancouver Whitecaps aufläuft, nutzt die Länderspielpause für eine kurze Stippvisite in München sowie für ein paar Trainingstage bei seinem Ex-Klub an der Säbener Straße.
Der frühere deutsche Nationalspieler wurde bei einer Einheit mit den Bayern-Akteuren Aleksandar Pavlovic und Felipe Chavez gesichtet, wie Aufnahmen der Bild belegen.
Müller trägt Musiala-Nummer
Müller trägt sogar die Klamotten seines ehemaligen Arbeitgebers.
Auf seinem Trainingsshirt ist die Nummer 10 - diese hat bekanntlich Jamal Musiala inne.
Müller muss Kleiderschrank auffüllen
Seinen Heimatbesuch hatte der Offensivspieler unlängst in einem Videocall des Streaminganbieters Apple TV angekündigt: „Ich werde in den kommenden Tagen kurz in Deutschland auftauchen, die Koffer, die ich für einen längeren Aufenthalt brauche, nochmal nachjustieren, noch ein paar Unterhosen nachlegen. Dann bin ich bereit für den Endspurt der Saison.“
Müller, der mit seinem Wechsel einen riesigen Hype in Vancouver ausgelöst hatte, absolvierte bislang zwei Partien für seinen neuen Klub in Kanada und erzielte bei seinem zweiten Auftritt gegen St. Louis City SC den 3:2-Siegtreffer per Elfmeter tief in der Nachspielzeit.