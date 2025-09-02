Thomas Müller wieder beim FC Bayern gesichtet

SPORT1 02.09.2025 • 12:39 Uhr Nach nicht einmal drei Wochen in Vancouver trainiert Thomas Müller schon wieder beim FC Bayern. Der eigentliche Grund für seinen Kurztrip nach München ist naheliegend.

Am 13. August war Ex-Bayern-Star Thomas Müller in sein neues Abenteuer gestartet und nach Vancouver geflogen – nun ist der 35-Jährige schon wieder in München aufgetaucht.

Müller, der inzwischen in der MLS für die Vancouver Whitecaps aufläuft, nutzt die Länderspielpause für eine kurze Stippvisite in München sowie für ein paar Trainingstage bei seinem Ex-Klub an der Säbener Straße.

Der frühere deutsche Nationalspieler wurde bei einer Einheit mit den Bayern-Akteuren Aleksandar Pavlovic und Felipe Chavez gesichtet, wie Aufnahmen der Bild belegen.

Müller trägt Musiala-Nummer

Müller trägt sogar die Klamotten seines ehemaligen Arbeitgebers.

Auf seinem Trainingsshirt ist die Nummer 10 - diese hat bekanntlich Jamal Musiala inne.

Müller muss Kleiderschrank auffüllen

Seinen Heimatbesuch hatte der Offensivspieler unlängst in einem Videocall des Streaminganbieters Apple TV angekündigt: „Ich werde in den kommenden Tagen kurz in Deutschland auftauchen, die Koffer, die ich für einen längeren Aufenthalt brauche, nochmal nachjustieren, noch ein paar Unterhosen nachlegen. Dann bin ich bereit für den Endspurt der Saison.“