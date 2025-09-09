Bitteres Aus für deutsche Ex-Nationalspielerin

SID 09.09.2025 • 14:26 Uhr Für die Ex-Nationalspielerin ist nach zwei Jahren beim FCB Schluss, nach dem zweiten Spieltag der neuen Saison erfolgt die Trennung.

Die frühere Nationalspielerin Kim Kulig ist nicht länger Trainerin der Fußballerinnen des FC Basel. Nach dem zweiten Spieltag der Women’s Super League verkündete der Verein die Trennung aufgrund von „unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf die Gesamtvision sowie der sportlich unbefriedigenden Team-Entwicklung“, wie es in der Mitteilung am Dienstag hieß.

Die 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Rapperswil-Jona habe darauf „keinen Einfluss“ gehabt, ließ der Klub wissen. Interimsweise übernimmt Kuligs Co-Trainerin Laura Vetterlein die Betreuung des Teams. Im Sommer 2023 hatte Kulig (35) in Basel ihren ersten Posten als Cheftrainerin angetreten, zuvor hatte die Europameisterin von 2009 als Assistenzcoach beim VfL Wolfsburg gearbeitet.