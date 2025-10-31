Besondere Ehre für Thomas Müller

Newsticker
Erstmals wird bei der renommierten Wahl „Sportler des Jahres“ auch ein/-e Special Olympics Athlet/-in ausgezeichnet. Thomas Müller gibt bekannt, bei der Wahl als Jury-Mitglied zu fungieren.
Maximilian Huber
Die deutsche Fußball-Legende Thomas Müller hat bekanntgegeben, Teil der renommierten Wahl „Sportler des Jahres“ zu sein, die am 21. Dezember in Baden-Baden stattfinden wird.

Wie der Weltmeister von 2014 verriet, wird er bei der Premiere des neuen Awards „Special Olympics Sportler/-in des Jahres“ als Jury-Mitglied fungieren.

„Ein neuer Job, der etwas Besonderes für mich ist“, schrieb Müller bei LinkedIn.

„Ein Meilenstein für Inklusion im Sport“

Auf Initiative des Special Olympics Deutschland Partners Telekom wird in diesem Jahr erstmals auch ein Athlet oder eine Athletin „mit geistiger Behinderung ausgezeichnet – ein Meilenstein für Inklusion im Sport", schrieb Müller unter einen Beitrag bei Instagram.

Nach einem internen Wahlverfahren stehen zehn Nominierte fest, die sich Chancen ausrechnen dürfen, den Award zu gewinnen. Bewertet wurden dabei die Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie die persönliche und sportliche Entwicklung der Athlet/-innen.

Im vergangenen Jahr sind Ruderer Oliver Zeidler und Sportgymnastin Darja Varfolomeev als Deutschlands Sportler und Sportlerin ausgezeichnet worden.

Thomas Müller kämpft mit den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS um den Meistertitel. In der Nacht auf Sonntag steht für die Kanadier Spiel zwei in den Playoffs gegen den FC Dallas an. Spiel eins gewann Vancouver mit 3:0 (1:0).

Die zehn Nominierten in der Übersicht

  • David Paudert, Skilanglauf
  • Emma Gania, Eiskunstlauf
  • Florian Daimer, Ski Alpin
  • Luisa Brauswetter, Tanzen
  • Mohamed Ekbal Al Ali, Hockey
  • Nadja d’Alexandrowsky Harnisch, Schneeschuhlauf
  • Oliver Canavire Pardo, Ski Alpin
  • Sophie Dziadek, Short Track
  • Steven Wilkinson, Snowboard
  • Thomas Linsner, Snowboard

