Ex-Bundesliga-Trainer Thorup wechselt in die Wüste

SID 09.10.2025 • 15:36 Uhr Jess Thorup steht künftig bei Al-Ahly an der Seitenlinie. Den ehemaligen Augsburger zieht es in die Wüste.

Zuletzt Augsburg, jetzt Kairo: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Jess Thorup (55) ist neuer Coach des ägyptischen Rekordmeisters Al-Ahly FC.

Bei den Afrikanern unterschrieb der ehemalige FCA-Trainer einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Das teilte der Klub mit.

Die „Red Eagles“ verlebten für ihre Verhältnisse einen bis dato durchschnittlichen Saisonstart. Nach fünf Siegen aus acht Spielen rangieren sie in der Tabelle auf Platz drei.

Auch bei der Klub-WM 2025 war der Wüstenverein im Sommer vertreten gewesen. Nach nur zwei Punkten aus drei Spielen schied er aber als Tabellenletzter in der Gruppenphase aus.

Thorup musste nach der vergangenen Saison in Augsburg gehen

Für Thorup ist es nach Stationen in Dänemark, Belgien und 65 Pflichtspielen beim FC Augsburg die erste Anstellung außerhalb Europas.