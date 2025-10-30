FC Bayern: Toptalent liefert große Show ab - wird aber nicht zum Helden

SPORT1 30.10.2025 • 23:26 Uhr Jonathan Asp Jensen wird bei den Grasshoppers Zürich beinahe zum großen Helden. Doch seine tolle Vorstellung wird spät zunichte gemacht.

Jonathan Asp Jensen hat beim Grasshopper Club Zürich die nächste starke Leistung abgeliefert - konnte sein Team gegen die Young Boys Bern aber nicht zum Sieg tragen. Der Leihspieler des FC Bayern brachte es beim 3:3 auf zwei Vorlagen und einen Treffer.

In Durchgang eins bereitete der 19-jährige Däne die Treffer von Simone Stroscio (16. Spielminute) und Oscar Clemente (25.) vor. Nach der Pause besorgte er dann den zwischenzeitlichen Führungstreffer zum 3:2 selbst.

Asp Jensen kam bei einem Angriff auf der linken Seite an den Ball, dribbelte mit Tempo in den Strafraum und ließ einen Gegenspieler ins Leere laufen, ehe er mit einem schnellen Schuss aufs lange Eck vollendete.

Bayern-Toptalent zwischen Freude und Frust

Es war sein fünfter Treffer im elften Spiel für die Grasshoppers, dazu kommen nun vier Vorlagen. Gegen Bern feuerte er fünf Schüsse ab, verzeichnete 60 Ballkontakte und führte 14 Zweikämpfe. Der Blick sprach von einer „Gala dieses Superteenies aus Dänemark“.

„Im Moment denke ich nicht an das Tor, ich denke an die drei Punkte, welche wir in den letzten fünf Minuten weggeschmissen haben“, sagte der Beinahe-Matchwinner selbst: „Wenn wir nicht gewinnen, sind wir natürlich frustriert. Wir spielten eine wunderbare erste Halbzeit, hatten dann gewisse Probleme, aber kamen in Spiel zurück. Und dann geben wir ihnen in den letzten Minuten einen Penalty.“

Tatsächlich: Obwohl sein Team nach seinem Tor nach einem Platzverweis für Tanguy Zoukrou sogar in Überzahl war, konnte es den Vorsprung nicht über die Zeit bringen.

Per Elfmeter glich Chris Bedia für die Young Boys aus, kurz darauf flog auch noch Saidy Janko vom Platz.