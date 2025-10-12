Fußball: Sensations-Rückkehr von Steven Gerrard wohl geplatzt

Daniel Höhn 12.10.2025 • 11:15 Uhr Die Rückkehr von Steven Gerrard auf die Trainerbank der Glasgow Rangers scheint geplatzt. Als Grund nennt die Liverpool-Legende familiäre Gründe.

Steven Gerrard wird offenbar nicht auf die Trainerbank der Glasgow Rangers zurückkehren.

Laut Daily Mail führte Gerrard am vergangenen Donnerstag und Freitag in London Gespräche mit den Verantwortlichen des Klubs über eine eventuelle Nachfolge von Russell Martin.

Baby als Absage-Grund

Doch nachdem die Zeitung berichtet hatte, dass Gerrard im Falle einer Rückkehr die Kontrolle über die Transfers übernehmen wolle, sagte die England-Legende den Bossen Andrew Cavenagh und Paraag Marathe ab.

Ein weiterer Grund für die Absage Gerrards stellt offenbar die Tatsache dar, dass seine Familie immer noch in Bahrain lebt. Dorthin waren sie gezogen, nachdem er den Trainerjob beim saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq übernommen hatte.

Im Podcast mit seinem früheren englischen Teamkollegen Rio Ferdinand verriet Gerrard, dass in der Vergangenheit schon einige Klubs an ihm interessiert waren, aber: „Meine Tochter hat gerade ein Baby bekommen und ich bin Großvater geworden. Ich war noch nicht bereit. Daher kamen diese Angebote oder Anrufe zum falschen Zeitpunkt.“

Dennoch ist die Tür für eine erneute Zusammenarbeit mit Gerrard und den Rangers noch nicht zu. Der 45-Jährige hatte den schottischen Klub 2021 zur Meisterschaft geführt.

Wird Röhl neuer Rangers-Coach?

Die Rangers wollen noch vor dem nächsten Heimspiel gegen Dundee United einen neuen Trainer präsentieren und haben auch schon Gespräche mit anderen Kandidaten geführt.