Sensationsrückkehr bei den Rangers?

Justin Schroll 06.10.2025 • 15:29 Uhr Nach der Entlassung von Russell Martin suchen die Glasgow Rangers einen neuen Trainer. Neben Danny Röhl und Sean Dyche soll ein alter Bekannter ganz oben auf der Liste stehen.

Alte Besen kehren gut – frei nach dieser Redewendung könnte es bei den Glasgow Rangers zeitnah zu einer Wiedervereinigung mit Steven Gerrard kommen. Nach der Trennung von Russell Martin am späten Sonntagabend wird bereits über eine Rückkehr des einstigen Erfolgstrainers spekuliert.

Wie der Guardian berichtet, beschäftigen sich die Rangers ernsthaft mit dem 45-Jährigen, der den schottischen Traditionsklub bereits zwischen 2018 und 2021 betreut und 2021 nach einer zehnjährigen Durststrecke zur letzten Meisterschaft geführt hatte.

Im November 2021 zog der Engländer dann zu Aston Villa weiter, wo er jedoch im Oktober 2022 bereits wieder freigestellt wurde. Im Sommer 2023 heuerte Gerrard in Saudi-Arabien bei Al-Ettifaq an, wo er bis Januar 2025 blieb.

Heuert Gerrard erneut bei den Glasgow Rangers an?

Neben der Liverpool-Legende sollen der Deutsche Danny Röhl, der zuletzt den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday trainiert hatte, sowie Ex-Everton-Coach Sean Dyche weitere Kandidaten für den Trainerposten bei den Rangers sein.

Martin war erst im Juni zum neuen Coach der Rangers ernannt worden, doch nach einem schwachen Saisonstart mit Platz acht und nur einem Sieg aus den ersten sieben Ligaspielen wurde der 39-Jährige nach dem 1:1-Remis beim FC Falkirk entlassen.

Die Stimmung bei den Fans war am Sonntag übergekocht: Während wütende Anhänger versuchten, den Rangers-Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern, wurde der Coach in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht.