Gündogan rettet Galatasaray Derby-Punkt - Sané lange draußen

Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan spielt im Istanbul-Derby eine zentrale Rolle. Der Mittelfeldspieler rettet seinem Team einen Punkt.

Ilkay Gündogan verhindert die erste Saisonniederlage, Leroy Sané sitzt lange nur auf der Bank: Die beiden früheren Teamkollegen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben im Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Besiktas gänzlich verschiedene Abende erlebt.

Während der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan (55.) im zweiten Durchgang für das Heimteam den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand erzielte, wurde der frühere Münchner Sané erst in der 86. Minute von Trainer Okan Buruk eingewechselt. Galatasaray spielte seit der ersten Halbzeit in Unterzahl.

Für Sané läuft es seit seinem Wechsel im Sommer in die Türkei noch nicht rund. In neun Pflichtspielen für Galatasaray erzielte der Flügelspieler bislang lediglich einen Treffer.