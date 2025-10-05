SID 05.10.2025 • 10:15 Uhr Ein deutscher Linksverteidiger überzeugt in der MLS - nun wird er mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Hauptrundensieger in der Major League Soccer (MLS) mit Philadelphia Union. Einer der besten Verteidiger der Liga, dazu noch auf einer Problemposition der deutschen Nationalmannschaft. Ist „Auswanderer“ Kai Wagner einer für Julian Nagelsmann?

{ "placeholderType": "MREC" }

„Natürlich ist das eine riesige Ehre, überhaupt in Verbindung mit der Nationalmannschaft gebracht zu werden“, sagte Wagner der Bild am Sonntag: „Die Frage kam zuletzt auch öfter mal in den USA auf, weil es auf meiner Position ja durchaus Bedarf gibt.“

Er selbst sehe das „aber realistisch: Ich weiß, wo ich herkomme, aber ich weiß auch, was ich gerade leiste. Deswegen gebe ich hier weiter Vollgas – und alles andere kommt dann sowieso so, wie es kommen soll.“

Wagner findet zweite Heimat in den USA

Der 28-Jährige spielt seit 2019 in der MLS für Philadelphia, in Deutschland lief er „nur“ für den SSV Ulm, die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 und die Würzburger Kickers auf. Über die 3. Liga kam er nicht hinaus.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den USA hat Wagner seine „zweite Heimat gefunden. Man merkt einfach, dass die Leute in der Liga und im Verein das sehr zu schätzen wissen, wenn man schon so lange erfolgreich dabei ist. Dann hat man natürlich einen gewissen Stellenwert – bei den Fans, aber auch bei den Besitzern. Und wir als Familie fühlen uns in Philadelphia super wohl“, sagte Wagner.