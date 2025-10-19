Müller-Tor reicht diesmal nicht - Gala von Lionel Messi

SID 19.10.2025 • 07:37 Uhr Der Ex-Nationalspieler verpasst am letzten Spieltag den angestrebten Spitzenplatz, während sich Lionel Messi eindrucksvoll die Torjägerkrone sichert.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps den historischen Spitzenplatz in der Western Conference zum Abschluss der Hauptrunde der MLS verpasst. Dabei zeigte sich der ehemalige Nationalspieler erneut treffsicher und verwandelte bei der 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den FC Dallas einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Whitecaps, die schon mit einem Unentschieden erstmals in ihrer Klubhistorie als Erster im Westen in die Playoffs hätten einziehen können, rutschten dadurch noch hinter den am Ende punktgleichen San Diego FC ab.

Damit treffen sie in den Playoffs (ab 24. Oktober) gleich wieder auf den FC Dallas. Vancouvers Angriff auf den Top-Platz wurde gegen Dallas früh durch eine Rote Karte für Verteidiger Mathias Laborda (11.) erschwert.

Müller sieht ein kleines Problem in seinem Team

Kurz darauf brachte Osaze Urhoghide (17.) Dallas in Führung. Müller glich mit seinem siebten Treffer im siebten Spiel schnell aus (26.), doch die Gäste hatten durch Sarver Kaick (47.) das letzte Wort.

„Es war ein harter Kampf mit zehn Mann und ein unglückliches Ergebnis“, schrieb Müller bei Instagram: „Wir freuen uns nun auf die Playoffs.“ Für den 36-Jährigen war es die erste Niederlage im Whitecaps-Trikot auf dem Platz.

Müller monierte nach der Partie einige Schiedsrichterentscheidungen, erklärte aber auch, dass er stolz auf sein Team sei: „Das einzige Problem das ich bei uns habe, ist, dass wir manchmal dieses Zwicken brauchen, um mehr Mut zu zeigen.“

Es sei dennoch ein gutes Spiel gewesen: „Wir wollten Erster werden, aber so ist das Leben. Wir können eher darauf aufbauen, als es als Rückschlag zu nehmen.“ Müllers Fazit: „Shit happens, wir machen weiter.“

Messi mal wieder überragend

In den Playoffs steht auch Superstar Lionel Messi mit Inter Miami, der sich am letzten Spieltag mit einem Dreierpack die Torjägerkrone sicherte. Beim 5:2 (1:2) beim Nashville SC mit dem deutschen Profi Hany Mukhtar erzielte der argentinische Weltmeister seine Saisontore 27, 28 und 29 - in seinem erst 28. Einsatz.

Miami schloss die Hauptrunde der Eastern Conference als Dritter ab und trifft damit in den Playoffs zunächst erneut auf Nashville.