Kein Bellingham, kein Kane - kein Problem

SID 09.10.2025 • 22:40 Uhr Gegen Wales setzt das Team des deutschen Nationaltrainers seinen Aufschwung fort.

Aller Kritik zum Trotz bringt Thomas Tuchel Englands Nationalmannschaft immer besser auf Kurs.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch ohne den nicht berücksichtigten Mittelfeldstar Jude Bellingham und den angeschlagenen Kapitän Harry Kane feierte der deutsche Nationaltrainer mit den Three Lions einen überzeugenden 3:0 (3:0)-Sieg im Testspiel gegen Wales. Es war der sechste Erfolg im siebten Spiel als Coach des Weltmeisters von 1966.

Schon nach 130 Sekunden erzielte Morgan Rogers im Wembleystadion mit seinem ersten Länderspieltor die frühe Führung für die Gastgeber, Ollie Watkins erhöhte nur wenig später (11.). Es waren erst knapp 20 Minuten gespielt, da legte Bukayo Saka bereits das 3:0 nach. In der zweiten Halbzeit schaltete England gleich mehrere Gänge zurück, Wales kam zu einigen Chancen.

Die Presse feierte die Leistung dennoch. „Englands Helden sind Bösewichte“, schrieb der Mirror. Die Sun meinte: „Three Lions machen kurzen Prozess mit ihren Nachbarn“. Die Daily Mail titelte: „Großer Sieg für Tuchel. Sein Wagnis bei Bellingham lohnt sich.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Tuchel sorgt mit Aufstellung für seltenes Phänomen

Englische Fußballgeschichte schrieb Jordan Pickford, der als erster Torhüter für die Three Lions achtmal in Folge ohne Gegentreffer blieb.

Tuchel, der mit dem Verzicht auf den genesenen Bellingham für Aufregung gesorgt hatte, bot in der Startelf keinen einzigen Spieler der Großklubs FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester United auf. Das hatte es zuletzt 1992 gegeben.

Kapitän und Torjäger Kane fehlte angeschlagen, der Münchner soll im Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Lettland wieder fit sein. Beim 3:0 der Bayern bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte er einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen.