Doppelpack! Messi glänzt in den MLS-Playoffs

Messi glänzt in den Playoffs

Weltstar Lionel Messi trifft weiter wie er will. Zum Start der MLS-Playoffs führt er Miami zum Sieg.
Mitten auf der Baustelle des künftigen Stadions von Inter Miami spricht Lionel Messi über seine Vertragsverlängerung. Der argentinische Superstar freut sich auf das neue Abenteuer in seinem Verein.
SID
Weltstar Lionel Messi trifft weiter wie er will. Zum Start der MLS-Playoffs führt er Miami zum Sieg.

Der argentinische Weltstar Lionel Messi hat Inter Miami einen optimalen Start in die Playoffs der Major League Soccer beschert. Kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 erzielte der 38-Jährige beim 3:1 (1:0) im ersten Spiel der Best-of-three-Serie gegen den Nashville SC um den Deutschen Hany Mukhtar zwei Treffer.

Messi besorgte nach 18 Minuten auf Vorlage seines Kumpels Luis Suárez die Führung, in der Nachspielzeit (90.+6) traf der achtmalige Gewinner des Ballon d’Or zum 3:0. Mukhtar erzielte kurz darauf den Ehrentreffer (90.+11) der Gäste aus dem US-Bundesstaat Tennessee, die Messi und Miami am kommenden Samstag (0.30 Uhr MESZ) zur zweiten Partie empfangen.

Messi mit Vertragsverlängerung bei Miami

Vor dem Spiel gegen Nashville war Messi mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet worden, nachdem er 29 Tore in 28 Spielen in der Regular Season erzielt hatte. Insgesamt kommt der Angreifer in 83 Spielen für Miami auf 73 Treffer, er ist damit Inters Rekordtorschütze.

Am Donnerstag hatten Inter und die Liga die Vertragsverlängerung Messis bekanntgegeben. Messi war im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain in die USA und dort zu der Franchise aus Florida gewechselt.

