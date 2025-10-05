Newsticker
Traditionsklub feuert Trainer - Fans blockieren Teambus

Trainer flüchtet unter Polizeischutz

Aufgrund der sportlichen Talfahrt ist für Russell Martin nach 17 Spielen schon Schluss - am Ende braucht der erfolglose Rangers-Trainer sogar Polizeischutz.
Russell Martin muss gehen
© IMAGO/Shutterstock/SID/Stuart Wallace
SID
Die Glasgow Rangers haben sich nach nur fünf Monaten von Trainer Russell Martin getrennt. Nach dem enttäuschenden 1:1 in Falkirk am Sonntag zogen die Bosse die Reißleine, ein magerer Sieg aus sieben Spielen war unter Martin in der schottischen Fußball-Meisterschaft gelungen.

Die Stimmung bei den Fans war am Sonntag übergekocht: Während wütende Anhänger versuchten, den Rangers-Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern, wurde der Coach in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht.

„Erwartungen nicht erfüllt“: Rangers suchen schon wieder einen Trainer

Wer seine Nachfolge beim Tabellenachten antreten soll, steht noch nicht fest. Die Rangers suchen in diesem Jahr nun schon nach ihrem vierten Cheftrainer.

„Während alle Übergangszeiten etwas Zeit erfordern, haben die Ergebnisse die Erwartungen des Vereins nicht erfüllt“, hieß es in einem Statement des Klubs.

