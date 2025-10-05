Traditionsklub feuert Trainer - Fans blockieren Teambus

SID 06.10.2025 • 00:02 Uhr Aufgrund der sportlichen Talfahrt ist für Russell Martin nach 17 Spielen schon Schluss - am Ende braucht der erfolglose Rangers-Trainer sogar Polizeischutz.

Die Glasgow Rangers haben sich nach nur fünf Monaten von Trainer Russell Martin getrennt. Nach dem enttäuschenden 1:1 in Falkirk am Sonntag zogen die Bosse die Reißleine, ein magerer Sieg aus sieben Spielen war unter Martin in der schottischen Fußball-Meisterschaft gelungen.

Die Stimmung bei den Fans war am Sonntag übergekocht: Während wütende Anhänger versuchten, den Rangers-Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern, wurde der Coach in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht.

„Erwartungen nicht erfüllt“: Rangers suchen schon wieder einen Trainer

Wer seine Nachfolge beim Tabellenachten antreten soll, steht noch nicht fest. Die Rangers suchen in diesem Jahr nun schon nach ihrem vierten Cheftrainer.