Als Sportdirektor: Pfannenstiel übernimmt neuen Job

SID 27.10.2025 • 18:56 Uhr Fußball-Weltenbummler Lutz Pfannenstiel stellt sich einer neuen Aufgabe. Wenige Monate nach seinem Aus in den USA zieht es ihn nach Schottland.

Der Fußball-Weltenbummler Lutz Pfannenstiel stellt sich seiner nächsten Aufgabe: Der 52-Jährige wird neuer Sportdirektor beim schottischen Erstligisten FC Aberdeen. Das gab der Verein am Montag bekannt.

Pfannenstiel, der Ende August nach fünf Jahren als Sportdirektor des MLS-Teams St. Louis City SC freigestellt worden war, übernimmt sein neues Amt offiziell am 10. November, vorbehaltlich der Erledigung der Visumformalitäten.

„Der FC Aberdeen hat das, wovon viele Vereine weltweit nur träumen können – eine reiche Tradition, eine bewegte Geschichte und eine echte Fußballseele“, sagte Pfannenstiel: „Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung im Fußball in eine schottische Stadt und Region einzubringen, die für diesen Sport lebt, und ich freue mich darauf, ein aktiver Teil dieser großartigen Gemeinschaft zu sein.“

Pfannenstiel arbeitete auch in Hoffenheim und Düsseldorf

Pfannenstiel hatte zu seiner aktiven Zeit als erster Spieler überhaupt auf allen sechs Kontinenten unter Vertrag gestanden. Vor seiner Aufgabe in St. Louis hatte er zudem in Deutschland als Leiter Internationale Beziehungen bei der TSG Hoffenheim und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet.