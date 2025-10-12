Brisante Pleite in der WM-Qualifikation! Nationaltrainer wirft hin

SID 12.10.2025 • 08:06 Uhr Nach der Niederlage gegen Albanien erklärt der 60 Jahre alte Dragan Stojkovic seinen Rücktritt. Medien spekulieren über Veljko Paunovic als Nachfolger.

Dragan Stojkovic hat seinen Rücktritt als Trainer der serbischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 60-Jährige zog damit unmittelbar nach dem 0:1 im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien die Konsequenzen. „Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung“, sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Serbien gegen Andorra unter Zugzwang

Serbien liegt in der Gruppe K nach fünf Spielen mit sieben Punkten auf Rang drei hinter dem von Thomas Tuchel betreuten Spitzenreiter England (15) und den Albanern (11). Im Kampf um ein Play-off-Ticket steht der WM-Teilnehmer von 2022 damit unter Zugzwang. Am Dienstag geht es gegen das Schlusslicht Andorra. In serbischen Medien wird spekuliert, dass Veljko Paunovic auf Stojkovic folgen könnte.