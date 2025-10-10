Tuchel meckert über eigene Fans: "Das Stadion war still"

Moritz Pleßmann 10.10.2025 • 05:46 Uhr Thomas Tuchel gewinnt mit England souverän gegen Wales. Dennoch gefällt ihm etwas überhaupt nicht.

Trotz des souveränen 3:0-Siegs im Freundschaftsspiel gegen Wales war Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel mit einer Sache überhaupt nicht zufrieden.

„Das Stadion war still“ meckerte der Deutsche im Anschluss an die Partie bei ITV über die heimischen Fans im Wembley-Stadion. „Wir haben keine Energie von ihnen zurückbekommen“, beschwerte sich Tuchel.

„Was kann man noch mehr geben? 20 Minuten, drei Tore, wir haben Wales unter Druck gesetzt“, fuhr der 52-Jährige fort. „Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans von Wales hört, ist das ein bisschen traurig, die Spieler hätten heute Abend mehr verdient gehabt.“

Bei dem souveränen Auftritt der Three Lions hätte man durchaus mehr erwarten können. Durch Tore von Morgan Rogers (2.), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) geriet England früh auf die Siegerstraße.

Tuchel sorgt mit Aufstellung für seltenes Phänomen

Im zweiten Durchgang schalteten die Engländer gleich mehrere Gänge zurück und siegten am Ende souverän mit 3:0.