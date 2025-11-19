"Bildung mit das Wichtigste": Bisseck besucht frühere Schule

SID 19.11.2025 • 05:34 Uhr Der Italien-Legionär nutzt die Länderspielpause für den guten Zweck.

Yann-Aurel Bisseck hat die Länderspielpause für den guten Zweck genutzt. Der einstige Profi des 1. FC Köln, der mittlerweile bei Inter Mailand spielt, besuchte seine frühere Grundschule in der Domstadt. Der 24-Jährige, der im März sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hatte, nahm sich Zeit, um mit den Kindern zu kicken, Autogramme zu schreiben und viele Fragen zu beantworten.

„Schule und Bildung sind mit das Wichtigste im Leben überhaupt“, sagte Bisseck in der Regenbogen-Grundschule in Köln‑Dellbrück: „Bildung ist die wirksamste Medizin gegen Ausgrenzung, Rassismus und Perspektivlosigkeit. Wäre ich kein Fußballprofi geworden, hätte ich angefangen, Medizin in Berlin zu studieren.“