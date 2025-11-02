MLS-Playoffs: Tor reicht nicht! Messi muss zittern

SPORT1 02.11.2025 • 09:00 Uhr Während der Weltmeister von 2014 und Vancouver im Elfmeterschießen die nächste Runde perfekt machen, muss Lionel Messi mit Miami zittern.

Superstar Lionel Messi muss im Gegensatz zu Bayern-Legende Thomas Müller in den MLS-Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

Während Müllers Vancouver Whitecaps nach Elfmeterschießen mit 5:3 gegen die den FC Dallas gewannen und damit die Best-of-Three-Serie mit 2:0 für sich entschieden, kassierte Messi mit Inter Miami das 1:1.

Messi muss in MLS-Playoffs bangen

Beim Nashville FC unterlag Miami mit 1:2 (0:2), der Argentinier erzielte den späten Anschlusstreffer (90.) - ein „donnerndes Tor“, wie ESPN zum sehenswerten Treffer schrieb.

Nachdem das Starensemble um den früheren Weltfußballer sowie Luis Suárez und Sergio Busquets das erste Spiel mit 3:1 für sich entschieden hatte, kommt es folglich am kommenden Samstag in Miami zum entscheidenden Aufeinandertreffen.

Miami war bereits in der vergangenen Saison in der ersten Runde ausgeschieden. Noch nie hat es der Klub in seiner MLS-Geschichte in die zweite Runde geschafft.

