MLS: FC Dallas - Vancouver Whitecaps live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 01.11.2025 • 18:30 Uhr Nach dem deutlichen Sieg im ersten Spiel peilen Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps in der Nacht auf Sonntag beim FC Dallas den Sprung ins Viertelfinale an.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es wieder ernst für Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps: Nach dem 3:0-Heimsieg vor einer Woche im ersten Playoff-Duell mit dem FC Dallas können die Kanadier mit einem weiteren Erfolg den Sprung ins Viertelfinale perfekt machen (Sonntag ab 2.30 Uhr MEZ im LIVETICKER).

Gespielt wird in der MLS im Modus „Best-of-three“. Welches Team zuerst zwei Siege einfährt, qualifiziert sich für die nächste Runde. In diesen Spielen gibt es bei einem Unentschieden nach 90 Minuten keine Verlängerung, sondern es geht sofort ins Elfmeterschießen, um einen Sieger zu ermitteln.

MLS: So können Sie Dallas - Vancouver live verfolgen

Die Whitecaps hatten im ersten Duell eine dominante Vorstellung abgeliefert und gehen nun auch in Texas als klarer Favorit in die Partie. Müller verwandelte in Vancouver einen Elfmeter zum 2:0 und traf damit im fünften Pflichtspiel in Folge.

Müllers Whitecaps winkt Viertelfinal-Einzug

„Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert. Genau das war unser Plan. Wir hatten ein fantastisches Publikum hier im BC Place”, freute sich Müller nach dem Abpfiff bei Apple TV+: „Es war eine starke Leistung – aber das war nur der erste Teil. Wir haben einen Sieg auf dem Konto und jetzt brauchen wir einen zweiten. Es liegt noch ein langer Weg vor uns."

Auf das Erfolgsrezept der Whitecaps angesprochen, erwiderte Müller noch: „Jetzt bin ich wieder ein Spieler und verrate keine Geheimnisse. Aber es ist auch kein wirkliches Geheimnis – man sieht es, wenn man sich das Spiel noch einmal anschaut. Wir fühlen uns als Gruppe und als Verein sehr wohl. Die Verbindung zu den Fans wächst immer weiter. Wir sind bereit für mehr, und ich möchte weiterhin Spaß mit diesen Jungs haben.“