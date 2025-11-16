Frankreich siegt auch ohne Bayern-Stars - Ukraine in den Playoffs

SID 16.11.2025 • 20:04 Uhr Frankreich schließt die WM-Qualifikation ohne Niederlage ab. Im Parallelspiel sichert sich die Ukraine das Play-off-Ticket.

Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat sich auch zum Abschluss der WM-Qualifikation keine Blöße gegeben.

Trotz elf Wechseln in der Startelf gewann die Équipe Tricolore in Baku locker mit 3:1 (3:1) gegen Aserbaidschan. Die beiden Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano bekamen eine Pause.

Ukraine sichert sich Playoff-Ticket

Das Team von Didier Deschamps drehte nach einem Blitzstart der Gastgeber auf und sorgte so für eine Qualifikationsphase ohne Niederlage – im Parallelspiel sicherte sich die Ukraine mit einem 2:0 (0:0) gegen Island das Playoff-Ticket.

Jean-Philippe Mateta (17.), Maghnes Akliouche (30.) und der aserbaidschanische Keeper Scharudin Magomedalijew mit einem Eigentor (45.) sorgten für die Tore Frankreichs. Der in Rüdesheim geborene Renat Dadaschow (4.) traf für Aserbaidschan.

Sportlich ging es in Baku für beide Teams nicht mehr um viel. Frankreich hatte sich im vergangenen Spiel das direkte WM-Ticket gesichert und ist mit 16 Punkten Sieger der Gruppe D. Aserbaidschan beendet die Qualifikation mit nur einem Punkt als abgeschlagener Letzter.

Chevalier debütiert für Frankreich

Frankreichs Nationaltrainer Deschamps schickte eine rundum erneuerte Mannschaft aufs Feld. Im Vergleich zum vergangenen Spiel wechselte der 57-Jährige auf allen elf Positionen – einschließlich des Torwartpostens, den Lukas Chevalier bei seinem Debüt im Nationaldress einnahm.