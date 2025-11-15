WM-Qualifikation: Endspiel! DFB-Gegner hat "nichts zu verlieren"

SID 15.11.2025 • 10:14 Uhr Ein Debütant wird zum Last-Minute-Helden für die Slowakei. Vor dem Endspiel um das WM-Ticket in Leipzig hat der vermeintliche Außenseiter keine Angst.

Nach seinem emotionalen Siegtreffer beim Debüt konnte Tomas Bobcek sein Glück kaum fassen. „Ein unglaubliches Gefühl. Jeder Fußballer in der Slowakei möchte in der Nationalmannschaft spielen“, sagte der Super-Joker der Slowaken, nachdem er beim 1:0 gegen Nordirland zwei Minuten nach seiner Einwechselung das richtige Gespür bewiesen und mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+1) für ein Endspiel gegen Deutschland um das WM-Ticket gesorgt hatte.

Die gesamte Bank und die Feldspieler waren in Kosice zur Eckfahne gerannt, um ihren neuen Helden in einer Jubeltraube zu begraben. Durch den Sieg reisen die Slowaken nun mit zwölf Zählern nach Leipzig, wo es am Montag (20.45 Uhr) zum Showdown mit dem punktgleichen DFB-Team in der WM-Qualifikationsgruppe A kommt.

„Wir haben ein Ziel erreicht, das wir uns vor der Qualifikation gesetzt hatten. Aber wir fahren nach Deutschland und wollen in Leipzig gewinnen – wie in jedem Spiel“, sagte der slowakische Nationaltrainer Francesco Calzona nach dem Heimsieg. Seine Mannschaft ist somit sicher für die Playoffs qualifiziert. Mindestens.

Endspiel gegen das DFB-Team: „Wir können entspannt spielen“

„Wir wollen in Deutschland um die direkte Qualifikation kämpfen. Die Deutschen sind der klare Favorit, und wir haben dort nichts zu verlieren. Wir können entspannt spielen“, sagte Mittelfeldspieler Stanislav Lobotka.