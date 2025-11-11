Im Kart um die Wette: Völlig verrückte Auslosung in Wales

SID 11.11.2025 • 10:24 Uhr Vier Ex-Profis fahren für je einen Klub im Kart um die Auslosungsnummern. Die Paarungen werden anschließend traditionell gezogen.

Loskugeln sind langweilig: In Wales sind die Begegnungen des Ligapokal-Halbfinals mit Hilfe eines Kart-Rennens ermittelt worden. Vier Ex-Fußballer traten am Montagabend auf einer Rennstrecke jeweils für einen Klub an. Mit Hilfe des Ergebnisses wurde jedem Verein eine Nummer für die folgende „traditionelle“ Auslosung zugeteilt.

Gewinner des Rennens wurde der ehemalige U21-Nationalspieler Scott Young, der für die New Saints am Start war und dem walisischen Meister die Nummer 1 bescherte. Auf den Plätzen folgten Ex-Nationalspieler Danny Gabbidon (Llandudno), Andy Legg (Barry Town United) und Joe Ledley (Cambrian United).

New Saints treffen auf Llandudno

Die folgende Auslosung ergab, dass „Nummer 1“ gegen „Nummer 2“ spielt, die Saints also gegen Llandudno. Im zweiten Halbfinale trifft Cambrian auf Barry, die Begegnungen werden Anfang Dezember ausgespielt.