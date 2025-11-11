Im Kart um die Wette: Völlig verrückte Auslosung in Wales

Loskugeln sind langweilig: In Wales sind die Begegnungen des Ligapokal-Halbfinals mit Hilfe eines Kart-Rennens ermittelt worden. Vier Ex-Fußballer traten am Montagabend auf einer Rennstrecke jeweils für einen Klub an. Mit Hilfe des Ergebnisses wurde jedem Verein eine Nummer für die folgende „traditionelle“ Auslosung zugeteilt.
Völlig verrückte Auslosung in Wales
Vier Ex-Profis fahren für je einen Klub im Kart um die Auslosungsnummern. Die Paarungen werden anschließend traditionell gezogen.
Der New Saints FC steht im Halbfinale
Gewinner des Rennens wurde der ehemalige U21-Nationalspieler Scott Young, der für die New Saints am Start war und dem walisischen Meister die Nummer 1 bescherte. Auf den Plätzen folgten Ex-Nationalspieler Danny Gabbidon (Llandudno), Andy Legg (Barry Town United) und Joe Ledley (Cambrian United).
New Saints treffen auf Llandudno
Die folgende Auslosung ergab, dass „Nummer 1“ gegen „Nummer 2“ spielt, die Saints also gegen Llandudno. Im zweiten Halbfinale trifft Cambrian auf Barry, die Begegnungen werden Anfang Dezember ausgespielt.
Die Idee für die ungewöhnliche Aktion hatte der aus der Autobranche stammende Namenssponsor des Wettbewerbs (Nathaniel MG Cup).