FC Bayern: Diesen Star feiert Pedri ab!

Pedri und Jamal Musiala zusammen beim FC Barcelona? Ginge es nach dem spanischen Mittelfeldspieler, würde er den Bayern-Star auf der Stelle verpflichten.
Pedri adelt Bayern-Star
In einem Interview stellte ihm der spanische YouTuber xBuyer die Frage, welchen Spieler er für den FC Barcelona verpflichten würde, wenn er es könnte.
Daraufhin antwortete Pedri: „Ein Spieler, der mich umhaut, ist Musiala. Ich mag ihn sehr.“ Ein großes Lob für den 22-Jährigen, der schon in einigen Duellen auf Pedri traf.
Schmerzhaft in Erinnerung dürfte aus deutscher Sicht vor allem das Aufeinandertreffen im Viertelfinale der Heim-EM gewesen sein. Spanien setzte sich mit 2:1 nach Verlängerung durch und krönte sich später zum Europameister.
Musiala arbeitet weiter an Comeback
Ein Transfer von Musiala (Vertrag bis 2030) dürfte jedoch kaum realistisch sein. Nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Sommer arbeitet er an seinem Comeback. Zuletzt war der 22-Jährige erstmals seit seiner schweren Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Im Idealfall könnte er noch in diesem Jahr wieder ein Pflichtspiel bestreiten.