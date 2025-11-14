FC Bayern: Diesen Star feiert Pedri ab!

Moritz Pleßmann 14.11.2025 • 14:17 Uhr Barcelona-Star Pedri verrät in einem Interview, welchen Spieler er gerne in seinem Team hätte - und ist begeistert von einem Bayern-Star.

Pedri und Jamal Musiala zusammen beim FC Barcelona? Ginge es nach dem spanischen Mittelfeldspieler, würde er den Bayern-Star auf der Stelle verpflichten.

In einem Interview stellte ihm der spanische YouTuber xBuyer die Frage, welchen Spieler er für den FC Barcelona verpflichten würde, wenn er es könnte.

Daraufhin antwortete Pedri: „Ein Spieler, der mich umhaut, ist Musiala. Ich mag ihn sehr.“ Ein großes Lob für den 22-Jährigen, der schon in einigen Duellen auf Pedri traf.

Schmerzhaft in Erinnerung dürfte aus deutscher Sicht vor allem das Aufeinandertreffen im Viertelfinale der Heim-EM gewesen sein. Spanien setzte sich mit 2:1 nach Verlängerung durch und krönte sich später zum Europameister.

Musiala arbeitet weiter an Comeback