Florian Wirtz: "Die verrückteste Stimmung, seit ich hier bin"

Benedikt Lohr 09.11.2025 • 10:09 Uhr Florian Wirtz zeigt sich nach seinem Saisonstart selbstkritisch, macht aber Mut für die kommenden Spiele.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Real Madrid in der Champions League (1:0) glaubt Florian Wirtz auch an einen Aufschwung in der Liga.

Der 22-Jährige stand gegen die Madrilenen in der Startelf und wurde anschließend für seinen Auftritt gelobt.

„Ich habe es einfach genossen zu spielen, vor allem, weil ich nicht sicher war, ob ich spielen würde. Ich nehme einfach die Position ein, die der Trainer von mir verlangt, und versuche immer, mein Bestes zu geben“, sagte Wirtz in einem vereinsinternen Interview bei Liverpoolfc.com.

Wirtz: „Wir sind sehr glücklich“

Wirtz betonte, dass die Mannschaft von Anfang an mit der richtigen Mentalität und hohem Einsatz auf dem Platz war: „Wir waren gut in den Zweikämpfen und haben genug Einsatz gezeigt, um mit Madrid mithalten zu können.“

Der Sieg gegen Real Madrid war auf einen 2:0-Erfolg gegen Aston Villa gefolgt. Am Sonntag treten die Reds in der Liga bei Manchester City an (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

„Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt zweimal gewinnen konnten - und hoffentlich am Wochenende noch einmal -, um dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen“, erklärte Wirtz.

Die außergewöhnliche Atmosphäre im Stadion nach dem Sieg gegen Real hob er ebenfalls hervor: „Ich muss sagen, dass die Stimmung gegen Madrid die verrückteste war, seit ich hier bin.“

Zudem zeigte er sich optimistisch in Bezug auf seine Verbindung zu den Mitspielern: „Ich glaube, ich habe schon einen guten Draht zu meinen Teamkollegen auf dem Platz. Natürlich sind die Zahlen jetzt noch nicht da, aber ich versuche einfach, in jedem Spiel mein Bestes zu geben – das mache ich immer –, und ich bin froh, dass ich einige Chancen herausspielen kann.“