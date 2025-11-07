FC Liverpool: Legende warnt Wirtz

Benedikt Lohr 07.11.2025 • 21:41 Uhr Wesley Sneijder findet deutliche Worte zu Florian Wirtz und dessen Start beim FC Liverpool. Vor dem Duell mit Manchester City wächst die Spannung um den deutschen Nationalspieler.

Warnung an Florian Wirtz! Der ehemalige niederländische Nationalspieler Wesley Sneijder hat sich zur schwierigen Anfangsphase des Nationalspielers beim FC Liverpool geäußert.

In einem Interview mit AdventureGamers.com meint der 41-Jährige, dass Wirtz an der Anfield Road noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat.

„Man muss schon da sein“

„Man kann in seinem eigenen Land gut spielen, aber in anderen Ländern kann es Probleme mit der Anpassung geben. Die niederländischen und deutschen Spieler sind so, und ich sehe das Gleiche jetzt bei Florian Wirtz“, erklärte Sneijder.

Berichten zufolge zahlte der FC Liverpool rund 125 Millionen Euro an Bayer Leverkusen für Wirtz, doch der 22-Jährige hat in 15 Pflichtspielen bislang nur drei Assists geliefert.

Der 41-Jährige ergänzte: „Wenn du als großer Star zum Verein kommst, musst du ihnen sofort zeigen, warum sie dich unter Vertrag genommen haben, und wenn du ihnen das nicht zeigst, interessieren sie sich nicht für dich.“

Diese Worte spiegeln die hohe Erwartungshaltung wider, die bei einem Klub wie Liverpool herrscht. „Weil man in großen Vereinen keine Zeit hat, sich anzupassen. Man muss schon da sein“, so Sneijder weiter.

Er betonte, dass Wirtz in Deutschland ein „großer Star“ war, aber in Liverpool müsse er ebenfalls sofort auf höchstem Niveau abliefern. „Es muss jetzt schnell kommen, sonst ist er erledigt“, warnte die niederländische Legende.

Wirtz überzeugte gegen Real Madrid

Nach einigen weniger erfolgreichen Auftritten in der Premier League hatte sich Trainer Arne Slot dazu entschlossen, Wirtz auf dem linken Flügel einzusetzen. Diese Entscheidung zahlte sich im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid (1:0) aus, als der deutsche Offensivspieler eine starke Leistung zeigte.