Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
FORMEL 1
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Füllkrug-Klub trauert um Legende

Füllkrug-Klub trauert um Legende

Billy Bonds, Rekordspieler von West Ham United, ist tot.
799-mal für West Ham am Ball: Billy Bonds
799-mal für West Ham am Ball: Billy Bonds
© IMAGO/BPI/Shutterstock/SID/Andrew Fosker
SID
Billy Bonds, Rekordspieler von West Ham United, ist tot.

Der englische Premier-League-Klub West Ham United trauert um seinen Rekordspieler Billy Bonds. Der einstige Mittelfeldmann und Verteidiger verstarb am Sonntag "friedlich" im Alter von 79 Jahren, wie die Familie in einer Mitteilung des Vereins bekanntgab.

Bonds spielte stolze 21 Jahre lang für seine geliebten Hammers, für die er 799-mal auflief. Er führte West Ham als Kapitän zu zwei Triumphen im FA Cup und wurde für seine Verdienste um den Fußball mit dem britischen Ritterorden gekürt. Nach dem Ende seiner Laufbahn führte er den Klub aus London, bei dem Nationalspieler Niclas Füllkrug unter Vertrag steht, als Trainer zweimal zurück ins englische Oberhaus. 2019 wurde nach Bonds eine Tribüne im London Stadium der Hammers benannt.

"Ruhe in Frieden, Billy, unser mutiger, inspirierender, tapferer Anführer", hieß es in der Stellungnahme des Klubs. Bonds habe nie das Rampenlicht gesucht, und sei doch "von seinen Teamkollegen, Spielern und Anhängern allseits geliebt, respektiert und bewundert" worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite