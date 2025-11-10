Über 1000 Fußballer suspendiert!

Der türkische Fußball versinkt immer tiefer in einem massiven Wettskandal. Nachdem vor Kurzem bereits 149 Schiedsrichter wegen unerlaubter Sportwetten gesperrt wurden, griff der türkische Verband TFF nun auch bei zahlreichen Spielern durch.
Über 1000 Spieler suspendiert!
1.024 Spieler wurden suspendiert. Aus der Mitteilung des TFF geht außerdem hervor, dass acht Verdächtige verhaftet wurden - unter ihnen soll auch ein hochrangiger Vereinsfunktionär sein.
Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu teilte mit, dass es sich um Murat Ozkaya, den Vorstandsboss von Erstligist Eyüpspors, handeln soll.
Auch Teamkollegen von Sané betroffen
Von den über 1.000 suspendierten Fußballern spielen immerhin 27 in der Süper Lig. Auch Spieler der Topklubs Galatasaray - wo auch der deutsche Nationalspieler Leroy Sané unter Vertrag steht - und Besiktas Istanbul finden sich auf der Liste.
Namentlich genannt werden die Galatasaray-Profis Eren Elmali und Metehan Baltaci sowie die Besiktas-Akteure Ersin Destanoglu und Necip Uysal.
Galatasaray reagierte in einem offiziellen Statement auf die Entwicklung: „Dieser sensible Prozess wird von unserem Verein akribisch verfolgt. Man hoffe auf eine möglichst genaue und faire Untersuchung, “ohne die Persönlichkeitsrechte unserer Fußballspieler und den Markenwert des türkischen Fußballs zu beeinträchtigen."
Der Verein betonte außerdem seine Haltung zum Schutz ethischer Werte. Man erwarte den Ausgang der Untersuchungen: „Galatasaray steht heute wie schon immer für Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und fairen Wettbewerb.“
TFF-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu sprach derweil von einer „moralischen Krise im türkischen Fußball“.
Der Verband habe bei der FIFA eine zusätzliche Transferperiode beantragt, um es den betroffenen Vereinen zu ermöglichen, nun entstandene Kaderlücken zu schließen.