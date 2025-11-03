MLS: Hammer-Duell für Müller fix

SPORT1 03.11.2025 • 06:47 Uhr Der frühere Bayern-Profi bekommt es im Viertelfinale mit zwei Legenden zu tun.

Thomas Müller bekommt es mit den Vancouver White Caps im Viertelfinale der Playoffs der Major League Soccer (MLS) nun mit Heung-Min Son und Los Angeles FC zu tun. Der Stürmer spielte zehn Jahre lang bei Tottenham und wurde dort zur Legende. Schon dort an seiner Seite stand der französische Weltmeister Hugo Lloris. Nun ist der Keeper ebenfalls bei Los Angeles ein Son-Kollege.

Die Kalifornier gewannen ihr zweites Achtelfinal-Duell mit Austin FC mit 4:1 (3:1) und entschieden die Serie „best of three“ mit 2:0 für sich.

Der Südkoreaner Son glänzte als Torschütze (21.) und Vorbereiter des 2:0 durch Denis Bouanga (25.). Bouanga (44.) traf kurz vor der Pause zum 3:0, der frühere französische Nationaltorhüter Hugo Lloris parierte einen Elfmeter von Myrto Uzuni (39.) und hätte beinahe auch den nächsten Strafstoß von Daniel Pereira (45.+6) abgewehrt.

Für den Schlusspunkt sorgte Jeremy Ebobisse (90.+2).

Müller hatte sich mit den White Caps im Achtelfinale beim Dallas FC mit zwei Siegen durchgesetzt. Das erste Viertelfinale findet nach der Länderspielpause statt.

-----