Klub-Boss fordert Entschädigungen für verletzte Nationalspieler

SID 15.11.2025 • 11:28 Uhr Die Verletzungsmisere des SSC Neapel verschärft sich in der Länderspielpause. Präsident Aurelio De Laurentiis wütet und fordert Entschädigungszahlungen.

Entschädigungszahlungen für Vereine, deren Spieler sich bei ihren Nationalteams verletzen? Geht es nach Aurelio De Laurentiis, Präsident des SSC Neapel, eine überfällige Forderung.

„Wenn sich ein Spieler bei der Nationalmannschaft verletzt, müssen wir entschädigt werden. Aber es scheint, dass FIFA und UEFA an den nationalen Meisterschaften überhaupt kein Interesse haben“, kritisierte der Neapel-Chef in einer Videoschalte bei der Wirtschaftsveranstaltung Motore Italia.

Den von Verletzungen geplagten italienischen Meister hat es in der aktuellen Länderspielpause hart erwischt: André Zambo Anguissa und Amir Rrahmani kehrten lädiert von ihren Nationalteams zurück. Die Topstars Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku fehlen bereits länger.

Neapel-Boss wütet: „So kann es nicht weitergehen“

Um derartige Personalengpässe im Saisonverlauf zu verhindern, will De Laurentiis mehr Entscheidungsmacht bei den Abstellungen.