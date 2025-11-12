Ein BVB-Held der Klopp-Ära geht den nächsten Schritt

Julius Schamburg 12.11.2025 • 17:05 Uhr Lukasz Piszczek wird Cheftrainer in Polen. Der langjährige Spieler von Borussia Dortmund soll einen Kult-Verein aus der Krise hieven.

Lukasz Piszczek wird Trainer beim polnischen Zweitligisten GKS Tychy! Das gab der Verein am Mittwochnachmittag offiziell bekannt.

„Ich freue mich, eine neue Etappe auf meiner Trainerreise zu beginnen. In den letzten Jahren habe ich mich auf das Coaching vorbereitet und heute kann ich an einem Ort beginnen, der großes Potenzial und Ambitionen hat“, wird Piszczek auf der offiziellen Vereinswebsite zitiert.

Piszczeks Erfolge mit dem BVB

Besonders die Geschichte des Vereins und die Leidenschaft der Fans begeistern Piszczek. „Gemeinsam mit dem Team möchte ich ein solides Fundament für eine langfristige Entwicklung schaffen. Ich glaube an die tägliche Arbeit, an Konsequenz und Verantwortung“, betonte der ehemalige polnische Nationalspieler.

Piszczek spielte jahrelang bei Borussia Dortmund (2010 bis 2021). Mit dem BVB gewann der Pole zweimal die deutsche Meisterschaft (2010/11 und 2011/12) sowie dreimal den DFB-Pokal (2011/12, 2016/17 und 2020/21). Bis zuletzt lief der Verteidiger noch als Spieler für Goczalkowice Zdroj II in der Betclic 3 Liga - Gruppe III auf.

Erster Posten als Cheftrainer bei den Profis

Tychy liegt nur circa 23 Kilometer von Piszczeks Heimatstadt Czechowice-Dziedzice entfernt. In den vergangenen Jahren verpasste der Verein mehrfach den Aufstieg, steckt aktuell in der Krise und liegt nur auf Platz 16. Für Piszczek ist es die erste Station als Cheftrainer im Profibereich, zuvor hatte er den Viertligisten LKS Goczalkowice-Zdroj für 16 Spiele trainiert. Unter Nuri Sahin war er außerdem beim BVB als Co-Trainer tätig.