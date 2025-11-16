Neymar-Tränen: Emotionaler Ausbruch im Abstiegskampf

Felix Kunkel 16.11.2025 • 19:02 Uhr Neymar kämpft mit dem FC Santos gegen den Abstieg. Nach einer dramatischen Schlussphase kullern beim Brasilianer die Tränen.

Sportlich gab es für Neymar seit seiner Rückkehr zum FC Santos bislang wenig zu feiern. Am Samstagabend flossen jedoch Freudentränen beim brasilianischen Superstar.

Mit einem wichtigen 1:0-Sieg gegen Palmeiras verließ Neymars Jugendklub vorerst die Abstiegsränge. Das entscheidende Tor erzielte Benjamin Rollheiser in der ersten Minute der Nachspielzeit - entsprechend groß war der Jubel. TV-Bilder zeigten einen sichtlich bewegten Neymar.

Der 33-Jährige, der als falsche Neun auflief, konnte sich zwar spielerisch nicht entscheidend in Szene setzen, doch war ihm die Erleichterung über den Befreiungsschlag deutlich anzumerken.

Neymar-Klub noch nicht gerettet

Fünf Spiele vor Saisonende rangiert Santos nun auf dem 16. Platz der brasilianischen Série A - einen Punkt vor der Abstiegszone. Nach 38 Spieltagen steigen die vier schlechtesten Mannschaften ab.

Palmeiras liegt in der Tabelle nach der Pleite gegen Neymars Klub auf Platz zwei. Das Topteam musste aufgrund der laufenden Länderspielpause auf mehrere Stammkräfte verzichten.