Real Madrid: Ein Stürmer-Juwel am Scheideweg

Benedikt Lohr 17.11.2025 • 18:31 Uhr Endrick gilt als eines der größten Stürmertalente – und doch steckt der junge Brasilianer bei Real Madrid derzeit in einer schwierigen Phase. Eine Leihe im Januar könnte nun den entscheidenden Wendepunkt bringen.

Im Sommer 2024 wechselte Endrick für knapp 50 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo zu den Königlichen.

Obwohl er als eines der größten Stürmertalente Brasiliens gilt, hat sich die Investition für Real Madrid bislang nur bedingt ausgezahlt.

Schon in seiner Debüt-Saison unter Carlo Ancelotti musste Endrick erkennen, dass der Sprung nach Europa keine einfache Aufgabe werden würde. In 37 Einsätzen erzielte er zwar sieben Tore und bereitete einen Treffer vor, doch nur achtmal stand er in der Startelf – und selbst dann war er im Schnitt kaum mehr als 20 Minuten auf dem Platz.

Rückschlag für Endrick

Mitte Mai gab es den nächsten Rückschlag: Im Liga-Spiel gegen den FC Sevilla verletzte sich Endrick am rechten Oberschenkel und verpasste damit auch die Klub-WM.

Als dann Xabi Alonso im vergangenen Sommer das Traineramt übernahm, spitzte sich die Situation weiter zu. Dabei rückte Gonzalo Garcia zum ersten Ersatz für Kylian Mbappé auf, Endrick sah sich erneut mit begrenzten Einsatzchancen konfrontiert.

167 Tage nach seinem letzten Spiel kehrte er schließlich wieder auf das Spielfeld zurück. In der Partie gegen Valencia wurde Endrick in der 79. Minute für Mbappé eingewechselt und erhielt nach Monaten die Chance, sich unter Alonso zu beweisen.

Alonso erklärt Endrick-Situation

Alonso selbst erklärte die Lage des Talents bei einer Pressekonferenz: „Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr Spielzeit bekommen hätte, aber seit seiner Genesung war der Spielplan sehr eng und es gab keine Gelegenheit für ihn, zu spielen.“

Alonso verdeutlicht damit, dass seine Entscheidung nicht aus mangelnder Wertschätzung resultiert.

In Madrid wird Endricks Entwicklung mittlerweile kritisch reflektiert. Während Spieler wie Vinicíus und Rodrygo schrittweise an den europäischen Fußball herangeführt wurden, kam Endrick direkt als Stammspieler aus Brasilien und Leistungsträger seiner Nationalmannschaft. Die hohen Erwartungen erschwerten seine Anpassung bei Real Madrid eher.

Leihe als Chance?

Die fehlende Einsatzzeit wirkt sich nicht nur auf seine Entwicklung aus, sondern gefährdet auch seine Chancen auf einen Platz im brasilianischen WM-Kader. Schon im Oktober wurde er von Carlo Ancelotti nicht für die Spiele gegen Südkorea und Japan nominiert.

Um dem jungen Stürmer Spielpraxis zu ermöglichen, ist Real Madrid nach übereinstimmenden Medienberichten nun bereit, eine Leihe in der Wintertransferperiode zu genehmigen.

Ein endgültiger Verkauf soll nicht in Frage kommen, da Endrick als Teil des langfristigen Projekts der Königlichen betrachtet wird.

Endrick begehrt

Mehrere Vereine haben bereits ihr Interesse an Endrick bekundet, Olympique Lyon gilt dabei als Favorit. Bei den Franzosen hätte er gute Chancen, sich direkt einen Stammplatz zu sichern und regelmäßig Spielpraxis zu sammeln.

Auch Olympique Marseille und Bayer Leverkusen sollen an einer Leihe interessiert sein. Real Madrid überlässt dem Spieler die Entscheidung über seine unmittelbare Zukunft, um ihm die Verantwortung für den nächsten Karriereschritt zu geben.

Der Januar wird für Endrick entscheidend. Ob eine Leihe nach Lyon, Marseille oder einem anderen Klub zustande kommt, bleibt offen.