Überraschung in Katar: Österreichs U17 im WM-Endspiel

Nie zuvor hatte eine Auswahl des ÖFB das Endspiel einer Weltmeisterschaft erreicht.

Österreichs Fußball eilt von Erfolg zu Erfolg: Eine Woche nach der ersten WM-Qualifikation der A-Nationalmannschaft seit 1998 hat auch die U17 mit dem Einzug ins WM-Finale Geschichte geschrieben. Nie zuvor hatte eine Auswahl des ÖFB das Endspiel einer Weltmeisterschaft erreicht.

Das Team von Trainer Hermann Stadler setzte sich in Katar im Halbfinale gegen Italien mit 2:0 (0:0) durch. Johannes Moser erzielte vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino seine WM-Tore Nummer sieben und acht (57./90.+2), damit führt er auch die Torjägerliste des Turniers an. Zum Einsatz kamen auch Torhüter Daniel Posch vom 1. FSV Mainz 05 und Mittelfeldspieler Loris Husic von 1860 München. Bei Italien sah Benit Borasio (90.+2) noch die Rote Karte.