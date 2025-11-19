Verletzter Hakimi ist Afrikas Fußballer des Jahres

SID 19.11.2025 • 22:01 Uhr Der Star von Paris Saint-Germain ist nach dem Foul von Luis Díaz weiter zum Zuschauen gezwungen.

Feiner Zwirn und Fußorthese: Ex-Dortmund-Star Achraf Hakimi ist erstmals als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Profi von Paris St. Germain, der nach einem Foul von Bayern Münchens Luis Díaz aktuell verletzt pausieren muss, verwies Mohamed Salah vom FC Liverpool und Victor Osimhen von Galatasaray auf die Plätze zwei und drei.

Hakimi ist damit der Nachfolger von Ademola Lookman (Atalanta Bergamo), bei den Frauen erhielt Ghizlane Chebbak (Al-Hilal/Saudi-Arabien) die persönliche Auszeichnung.

"Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein, und ich bin stolz darauf, eine so prestigeträchtige Trophäe zu gewinnen", sagte Hakimi, der mit PSG die Champions League und die französische Meisterschaft gewann.