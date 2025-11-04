Newsticker
Vor Duell mit Mainz: AC Florenz entlässt Trainer Pioli

Gosens-Klub entlässt Trainer

AC Florenz sieht vor dem Duell in der Conference League beim FSV Mainz 05 die Reißleine und entlässt Trainer Stefano Pioli. Die Italiener stehen in der Serie A auf dem letzten Tabellenplatz.
Stefano Pioli ist nicht länger Trainer von Robin Gosens
© IMAGO/Italy Photo Press
SID
Knall bei der AC Florenz! Zwei Tage vor dem Gastspiel in der Conference League beim FSV Mainz 05 hat sich der italienische Fußball-Erstligist von seinem Trainer Stefano Pioli getrennt.

Das gab der Klub, bei welchem Robin Gosens unter Vertrag steht, am Dienstag bekannt. Laut der Mitteilung wird das Training nun vorübergehend von U19-Trainer Daniele Galloppa geleitet.

Florenz Schlusslicht der Serie A

Pioli hatte das Traineramt bei der Fiorentina erst im Sommer übernommen, bereits zwischen 2017 und 2019 hatte er die Profimannschaft der Violetten gecoacht.

Nachdem in der laufenden Saison bislang in der Serie A jedoch kein Sieg gelungen war und das Team nach zehn Spieltagen mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz steht, zog die Vereinsführung nun Konsequenzen und entließ den 60-Jährigen.

Das Duell mit Mainz 05 in der Conference League steigt am Donnerstag (18.45 Uhr). Beide Mannschaften haben in diesem Wettbewerb aus bislang zwei Spielen je zwei Siege eingefahren.

