WM: "Hilf uns": Auf einmal richtet sich Neymar an Ancelotti

SID 21.12.2025 • 06:45 Uhr Der Stürmer will trotz langer Pausen und bevorstehender Operation bei der Endrunde im Sommer 2026 dabei sein.

Trotz konstanter Verletzungspausen, einer mehr als mäßigen Saison und einer bevorstehenden Knie-OP hat Brasiliens Fußballstar Neymar seine Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde im kommenden Jahr nicht aufgegeben. „Wir werden alles tun, um diesen WM-Titel nach Brasilien zu holen. Das Mögliche und das Unmögliche. Im Juli könnt ihr mich zur Rede stellen“, sagte der 33-Jährige auf einer Show-Bühne.

Als Gast eines Konzerts richtete der Stürmer, der bei den letzten drei WM-Turnieren mit der Mission „Hexa“ (WM-Triumph Nummer sechs) gescheitert war, gar eine Botschaft an Selecao-Coach Carlo Ancelotti.

„Hallo, Ancelotti, hilf uns, ja?“, rief Neymar in die jubelnde Menge. Neymar bettelte dabei indirekt um seine erste Berufung unter dem italienischen Startrainer. Ende März stehen die letzten Härtetests gegen Kroatien und Frankreich an.