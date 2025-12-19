Andrey Arshavin: Der kuriose Partyritt eines Skandal-Profis

SPORT1 19.12.2025 • 11:36 Uhr Ein Besuch im Stripclub und ein betrunkener Ritt nach Hause. Andrey Arshavin gilt in Russland als Fußball-Ikone und schaffte es zwischenzeitlich in die Premier League. Vielen Fans bleibt dennoch eine der kuriosesten Eskapaden eines Profisportlers in Erinnerung.

Auf den Tag sieben Jahre ist es her, da ereignete sich im russischen St. Petersburg wohl eine der kuriosesten Eskapaden eines Profifußballers.

Am 19. Dezember 2018 sorgte der ehemalige russische Nationalspieler Andrey Arshavin für Schlagzeilen, die um die Welt gingen. Rund einen Monat nachdem der Stürmer sein Karriereende bekannt gab.

Diese Karriereentscheidung wollte der damals 37-Jährige vermutlich ausgelassen feiern und begab sich aus diesem Grund in ein von der Presse als „Elite-Stripclub“ bezeichnetes Lokal.

Schnell wurden Augenzeugen auf das russische Idol aufmerksam und verbreiteten Videos in den sozialen Medien, wie Arshavin sich innig von zwei Frauen verabschiedete.

Das Problem: Zum damaligen Zeitpunkt war der Partygänger mit Alisa Arshavina verheiratet. Eine Ehekrise war vorprogrammiert. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit kündigte Arshavina schnell an ihre Social-Media-Aktivitäten einzustellen, „bis sich der Rauch verzogen hat“.

Betrunkener Arshavin reitet auf Pferd davon

Noch kurioser wird die Geschichte, mit Blick auf den Abgang des Mannes, der die russische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2008 bis ins Halbfinale führte.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sei Arshavin derart betrunken gewesen, dass er „kaum noch stehen konnte“. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, ohne Bedenken auf einem Pferd davonzureiten.

Da er dieses jedoch nicht bezahlt haben soll, schaltete sich die Polizei ein, der gegenüber Arshavin versichert haben soll, dass er „jegliche entstandenen Probleme lösen“ wolle.

Die Schlagzeilen der Presse ließen nicht lange auf sich warten. „Arshavin verbrachte die Nacht in einer Stripbar und bezahlte nicht für einen Ausritt“, schrieb Sport Express. Von der russischen Zeitung Komsomolskaja Prawda hieß es: „Augenzeugen: Der verheiratete Andrej Arshawin verbrachte die Nacht in einem elitären Stripclub in St. Petersburg mit zwei Frauen“.

Es war nicht das erste Mal, dass der ehemalige Fußballprofi auch neben dem Platz medial in Erscheinung trat. Bereits zu Beginn des Jahres 2018 soll er mit einem Model in einem kasachischen Nachtclub erwischt worden sein.

Russland-Ikone mit Exkurs in der Premier League

Während seiner aktiven Zeit als Fußballprofi spielte Arshavin lange Jahre in der Heimat für Zenit St. Petersburg. Zwischen 2009 und 2013 verschlug es den Offensivspieler in die Premier League. Für den FC Arsenal erzielte er in 145 Pflichtspielen immerhin 31 Treffer.

Gegen Ende seiner Karriere lief Arshavin noch für Kuban Krasnodar und die kasachische Mannschaft Kairat Almaty auf, wo er schließlich auch seine Karriere ausklingen ließ. Heute arbeitet der 42-Jährige als Assistent der Geschäftsführung bei seinem Herzensverein Zenit St. Petersburg.