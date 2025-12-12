Brutaler Absturz! Hier steht Österreich jetzt hinter Gibraltar

SPORT1 12.12.2025 • 23:42 Uhr Die österreichischen Vereine sehen in der laufenden Saison international überhaupt kein Land. Im Nationenranking ist die Alpenrepublik nun sogar hinter einen Fußball-Zwerg zurückgefallen.

Die Zwischenbilanz der drei österreichischen Klubs in den internationalen Wettbewerben ist verheerend. Sturm Graz (ein Sieg, ein Remis, vier Niederlagen) und RB Salzburg (ein Sieg, fünf Niederlagen) droht in der Europa League das Aus. Rapid Wien steht nach fünf Pleiten aus fünf Spielen gar am Tabellenende der Conference League.

Auch in der vergangenen Woche lief wieder einmal überhaupt nichts zusammen. Graz, Salzburg und Rapid verloren ihre Duelle allesamt mit 0:1 – es waren die Niederlagen Nummer 12, 13 und 14 für Österreich in den Ligaphasen. Dadurch sieht es für die Alpenrepublik auch im Nationen-Ranking der laufenden Saison immer düsterer aus.

Nationen-Ranking: Österreich im freien Fall

Mit einem miserablen Punkteschnitt von 0,41 ist Austria inzwischen nur noch auf Rang 35 zu finden – hinter Kasachstan, Armenien, Nordmazedonien und Gibraltar. Die österreichischen Teams scheinen sich in einem freien Fall zu befinden, die Krise wird immer schlimmer. Womöglich sind nach der Ligaphase alle drei Klubs ausgeschieden.