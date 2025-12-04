"Clownesk": Kritik an Infantino und dem FIFA-"Friedenspreis"

SID 04.12.2025 • 10:06 Uhr Am Freitag vergibt die FIFA erstmals den Award - wer ihn erhält, ist zwar offiziell nicht bekannt. Doch schon im Vorfeld gibt es Kritik.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht sich kurz vor der WM-Auslosung und der erstmaligen Vergabe eines sogenannten Friedenspreises durch den Weltverband vermehrt Kritik ausgesetzt.

Die jüngsten Entwicklungen deuteten „sicherlich darauf hin, dass dieser Friedenspreis-Prozess rückwirkend so konstruiert wird, dass er das von Präsident Infantino gewünschte Ergebnis sicherstellt“, sagte Nick McGeehan von der Menschenrechtsorganisation FairSquare dem Guardian.

Donald Trump ist Favorit auf den Award

Der „Friedenspreis“, der ab sofort jährlich verliehen werden soll, wird am Rande der WM-Auslosung in Washington (Freitag ab 17.45 Uhr im SPORT1-Livestream) vergeben. Donald Trump gilt als wahrscheinlichster Anwärter auf den Award, nachdem FIFA-Chef Gianni Infantino den US-Präsidenten zuletzt vergeblich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hatte. Offiziell ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien und durch wen die Entscheidung für den Preisträger getroffen wird.

Die britische Tageszeitung berichtete am Donnerstag, dass die FIFA ein neues Komitee eingerichtet habe, das eine „zentrale Rolle“ im Vergabeprozess erhalten haben soll. Laut Guardian wird das Gremium aber erst nach der diesjährigen Verleihung zusammenkommen, demnach sei es wahrscheinlich, dass bei der Premiere des Preises „Infantinos Wort“ entscheidend sein werde.

Infantino als „clowneskes Symptom dieses Problems“

McGeehan sieht „ein strukturelles Problem“ bei der FIFA als Ursache. „Infantino ist eine Art zunehmend clowneskes Symptom dieses Problems, aber er ist nicht das Problem“, sagte der Menschenrechtler über den Schweizer, der eine enge Beziehung zu Trump pflegt. Infantino möge „ganz offensichtlich“ Menschen wie Trump oder Kronprinz Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien, dem WM-Gastgeberland 2034.

Die Staatschefs würden vermutlich erkennen, dass Infantino „ein Mann mit einem großen Ego“ sei. „Aber es gibt einen strategischen Grund, warum er das tun muss“, sagte McGeehan über Infantinos Motive. Die FIFA müsse in den WM-Jahren „so viel Geld wie möglich vom Gastgeber herausholen“. Daher benötige der FIFA-Chef etwa Trumps „politische Unterstützung, um die Einnahmen zu erzielen, die seine politische Unterstützung festigen“.