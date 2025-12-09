Geldwäsche-Ermittlungen: Razzien in Argentinien

SID 09.12.2025 • 15:32 Uhr Die Verbandszentrale und die Geschäftsstellen einiger Klubs werden durchsucht.

Der argentinische Fußballverband (AFA) und mehrere Topklubs aus dem Land des Weltmeisters sind in das Visier der Justizbehörden geraten. Die Verbandszentrale südlich der Hauptstadt Buenos Aires sowie die Geschäftsstellen von Vereinen wie Racing Club, San Lorenzo, Independiente und Banfield wurden am Dienstag von Beamten durchsucht. Die Razzien stehen in Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen.

"Bisher gab es 25 bis 30 Durchsuchungen von Klub- und Privatwohnungen", teilte eine Polizeiquelle der Nachrichtenagentur AFP mit. Auch die Razzia beim Verband wurde bestätigt. Die Ermittler suchen nach Informationen mit Blick auf das Finanzunternehmen "Sur Finanzas". Die Firma war zuletzt Sponsor der argentinischen Liga, der Nationalmannschaft und von zahlreichen Vereinen.